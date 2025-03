San Siro, il Comune di Milano lancia la ZTL: come funziona per le partite di Inter e Milan

. Il progetto, inizialmente circoscritto all'area di San Siro, potrebbe essere esteso ad altre zone della città in futuro. L'innovazione riguarderà esclusivamente le aree di parcheggio delimitate, situate fuori dalla carreggiata, mentre la sosta su strada rimarrà invariata. Una volta adeguate le infrastrutture,, assessora alla Mobilità, ha dichiarato: “Poter prenotare un posto auto consente di gestire meglio la sosta in una determinata zona, permettendo da una parte di ridurre il tempo nella ricerca di parcheggio, dall’altra di ridurre il traffico creato proprio da chi, in zone vicine a particolari poli di attrazione, si sposta per trovare uno spazio libero. A San Siro offriremo un servizio innovativo che potrà aiutare a ottimizzare l’uso degli spazi disponibili e la programmazione degli spostamenti”.. Vista la natura della sperimentazione, la sosta gratuita non sarà concessa ai residenti, ai veicoli elettrici e ibridi, né ai titolari di abbonamenti ordinari o agevolati. La scelta di escludere queste categorie risponde alla necessità di garantire il monitoraggio e il corretto funzionamento del sistema di prenotazione.La decisione di avviare il progetto nasce dalle continue lamentele dei residenti di San Siro, esasperati dal traffico e dal parcheggio selvaggio in occasione di partite e concerti. Il Comune ha così istituito una ZTL di ampia estensione, che si sviluppa tra via Pinerolo e viale Renato Serra sull’asse Ovest-Est, e tra via Benedetto Croce e la stazione della metropolitana Uruguay fino al triangolo di via Novara-via Paravia sull’asse Nord-Sud.. Chi, invece, tenterà di entrare senza aver riservato un posto sarà multato grazie a un sistema di controllo basato su 28 telecamere installate lungo il perimetro della ZTL.. In passato, era stata ipotizzata una soluzione alternativa che prevedeva la possibilità di transitare liberamente nella ZTL per un tempo massimo di mezz’ora, consentendo agli automobilisti di cercare un parcheggio e, in caso di insuccesso, di uscire senza sanzioni. Tuttavia, il Comune ha scelto di adottare un modello più rigido per garantire maggiore ordine e fluidità nella gestione del traffico nei giorni di eventi ad alta affluenza.