Nuova mossa del Sindaco di Milano, Beppe Sala per la zona di San Siro. Non solo il discorso sul nuovo stadio di Inter e Milan sta vedendo coinvolto infatti il Comune, ma anche l'andamento del traffico nell'area durante le partite.



Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti presto partirà l’introduzione della zona a traffico limitato nell’area di San Siro durante concerti e, soprattutto le partite di Inter e Milan. Il progetto ZTL San Siro era in agenda dal 2019 ed è stato rispolverato dopo lo stop per la pandemia.



TELECAMERE - "Ora si sta procedendo con l’installazione delle telecamere e in primavera si partirà con la ZTL che sarà attiva solamente in caso di eventi e consentirà l’accesso solamente ai residenti. Saranno comprese tutta l’area dello stadio, l’ippodromo, parte dell'Allianz Cloud fino a via Novara. A controllare gli ingressi saranno ventiquattro telecamere, per il momento.