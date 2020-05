Il Ministero dei Beni Culturali, attraverso la Commissione Regionale per il Patrimonio della Lombardia, ha risposto con una articolata nota al Comune di Milano che "Lo stadio non presenta interesse culturale e come tale è escluso dalle disposizioni di tutela".



IL COMUNICATO - "AC Milan continua il dialogo con l'amministrazione comunale a seguito delle due proposte di rifunzionalizzazione del Meazza presentate, che pongono parte dell'attuale impianto al centro di un nuovo distretto per lo sport e il tempo libero, dedicato ai tifosi, le famiglie e le nuove generazioni, con una significativa presenza del valore storico e culturale di San Siro".