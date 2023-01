Il nuovo stadio a Sesto San Giovanni diventa sempre più futuribile: il vincolo che scatta nel 2024 su San Siro può mortificare il dossier conclusivo sul dibattito pubblico autunnale da presentare entro il 19 gennaio.



"In questo momento, il tema è capire se ci sarà o meno il vincolo. Nel caso in cui, poi, su San Siro non si possa proseguire, valuteremo altre aree ma ripartendo da zero", ha detto Giuseppe Bonomi, responsabile del dossier stadio per conto di Inter e Milan, al Corriere della Sera. Da Roma non è arrivata ancora una risposta sul vincolo, sostenuto a gran voce da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura con la delega sulla sicurezza del patrimonio e sull’architettura contemporanea