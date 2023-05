Dopo un incontro di circa un’ora e mezza tra il Collegio dei garanti del Comune di, gli esponenti del comitatoe i rappresentati di, Giuseppe, advisor rossonero per il nuovo stadio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:"Quello che per noi conta è che ci sia subito, al più presto, una decisione del Collegio dei garanti. A noi interessa che ci precisino i tempi della decisione del Collegio dei garanti, non abbiamo discusso di merito in questa riunione ma di metodo. Loro ci hanno detto che decideranno".Andrea, esponente e portavoce del Comitato Referendum X San Siro, ha invece affermato: "Abbiamo ribadito ai Garanti del Comune di Milano che noi riteniamo ancora legittime tutte le richieste del referendum, sia quella abrogativa e propositiva. Noi siamo ottimisti, nel momento in cui i garanti recepiscono l’ordinanza del giudice, che ha detto che si deve discutere di referendum e non di progetto e quindi ha sollevato i garanti dall’obbligo di tenere fede su pareri degli uffici, che avevano bocciato i quesiti. Se loro seguiranno le direttive del giudice noi siamo ottimisti.".I tempi tecnici per avere una risposta dai garanti, scrive Calcio&Finanza, sono di, le squadre hanno chiesto di avere una risposta entro la fine dell’estate in modo tale da partire con il referendum