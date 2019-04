Ancora tre settimane e poi se ne saprà di più sul nuovo stadio in comune tra Inter e Milan. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che dunque fissa una nuova data per stabilire cosa ne sarà di San Siro. L'ipotesi più accreditata è sempre quella dell'abbattimento del vecchio impianto in favore di uno stadio nuovo, che sorgerebbe accanto a quello attuale, con una spesa di circa 700 milioni di euro. Inter e Milan sono a lavoro con consulenti finanziari e presto presenteranno il progetto in comune, spiega il quotidiano. Tuttavia la posizione di Sala non è semplice, ci sono forze politiche contrastanti e nel frattempo il comune di Sesto offre terreni per facilitare la costruzione del nuovo impianto, ma per i due club milanesi la priorità resta sempre zona San Siro.