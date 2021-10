Con la conferma di Beppe Sala alla guida della città di Milano, a stretto giro di posta ripartiranno le nuove consultazioni con i vertici di Inter e Milan per tornare a discutere del progetto di costruzione del nuovo stadio che prenderà il posto di "San Siro".



E sull'argomento è tornato in giornata pure il nuovo Assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, che ha parlato in questi termini a Il Corriere della Sera: "Se e quando ci sarà una decisione, che al momento non c’è, ci aspettiamo un progetto di altissimo livello. Ad oggi c’è uno studio, non un progetto. Mi interessa una visione complessiva e la riqualificazione di una zona dove ci sono molte realtà diverse", ha fatto sapere Tancredi riferendosi a tutto quello che ruota intorno al nuovo stadio, come alberghi e centri commerciali, che il sindaco Sala ha definito il 55 per cento dell’intero progetto.