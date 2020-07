Inter e Milan continuano a lavorare per il nuovo stadio, nel frattempo si dibatte per il futuro di San Siro e per lo storico impianto arriva una nuova proposta. L'architetto Angelo Renna propone di trasformarlo in un memoriale alle vittime del coronavirus e spiega a Dezeen.com: "L'idea principale è di salvare il leggendario stadio di San Siro dalla demolizione, trasformando l'intera struttura in uno spazio di commemorazione in memoria delle vittime del Covid-19. Almeno 35mila persone hanno perso la vita in Italia durante gli ultimi cinque mesi di pandemia di coronavirus e Milano è stata uno dei focolai principali. La mia speranza è di creare un luogo spirituale e sacro nel quale le persone possano riconnettersi con i loro cari. La mia proposta comprende la trasformazione dello stadio in qualcosa di completamente diverso dal suo attuale uso, così potremo dare a questo posto una nuova identità, una seconda vita. Mantenendo la struttura ma modificandone l'uso. Potrebbe sembrare una scelta contradditoria, ma personalmente la vedo più come un'opportunità d creare qualcosa di unico e speciale per coloro che hanno perso persone care. Il cipresso è un comune albero ornamentale coltivato per millenni in tutta la regione mediterranea. La forma verticale verde scura di questi alberi è una caratteristica dei cimiteri e degli spazi sacri, come un simbolo di immortalità, emblema della vita dopo la morte. Il cipresso è anche un albero che, grazie alla sua intricata e spessa fronda, fornisce un habitat per molti uccelli, scoiattoli, lucertole e molti altri animali. E' possibile realizzarlo, specie se si considera che la demolizione dello stadio costerà 70 milioni di euro. Hanno detto che si potrebbe usare questa cifra prevista per la demolizione per realizzare questa proposta. La sfida più grande sarà convincere il Comune e le due squadre di Milano ad evitare la demolizione di un posto così storico e simbolico in favore della trasformazione in qualcosa di nuovo e speciale".