. Il tema dello stadio Meazza tiene banco in settimane, con il sindaco di Milanoche sta provando a convincere a rimanere almeno una tra, società indirizzate rispettivamente super la costruzione di un nuovo impianto. Il tentativo di Sala si basa su une sul, che dovrebbe scattare a partire dale renderebbe impossibile una riqualificazione dell'impianto.Nel frattempo però, evidenzia Calcio e Finanza,, una possibilità generata dall'elezione da parte del Consiglio comunale del nuovo componente deldopo le dimissioni del professor Mario Cera lo scorso 3 luglio), l'organo che prenderà la decisione sull'ipotesi referendaria.La nota del Comune di Milano: "Il Consiglio comunale ha eletto l’Avvocato Prof.membro del Collegio dei Garanti del Comune di Milano in sostituzione del Prof. Mario Cera, dimissionario. Come previsto dall’articolo 21 dello Statuto del Comune di Milano, il Collegio dei Garanti, composto da tre membri, è l’organo chiamato a decidere sull’ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo; inoltre, in caso di controversie il Collegio è garante dell’interpretazione corretta dello Statuto comunale. I componenti sono scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno dieci anni di esercizio, e restano in carica per cinque anni".