Nuovo capitolo della telenovela San Siro. L’impianto milanese è al centro di tante e prolungate discussioni che promettono di non arrestarsi. Milan e Inter pensano di trasferirsi ma, almeno fino al 2026, lo stadio non si tocca. Come più volte sottolineato dal Coni e dal suo presidente Malagò, tra 4 anni infatti sarà proprio il Meazza a ospitare la cerimonia augurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.



Secondo quanto riportato da Libero però, per metterlo a posto serviranno diverse migliorie. Il Comune di Milano dovrà spendere dai 10 ai 15 milioni di euro per assecondare le richieste del Comitato Olimpico. Anzitutto la tribuna d’onore dovrà essere ripensata per poter ospitare capi di Stato e delegazioni internazionali e bisognerà ampliare la sala stampa. Cambiamenti previsti anche agli ascensori con la sostituzione di quelli esistenti. Inoltre bisognerà fare in modo che le varie aree comuni rispettino gli standard prefissati dal CIO.



I lavori da fare sono tanti dunque e prevedono un ingente esborso di denaro pubblico, che potrebbe anche superare le prime stime. Soldi che potrebbero di fatti sfumare se lo stadio fosse abbattuto solo poco dopo.