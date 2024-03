San Siro, nuovo atto: venerdì mattina Inter e Milan in comune con il sindaco e WeBuild

Pasquale Guarro

Il tema che riguarda il nuovo stadio è importantissimo per tutte e tre le parti in gioco: Inter, Milan e comune di Milano. La soluzione San Siro sembra ormai quella che meno soddisfa i club ma Beppe Sala, sindaco della città, vuole giocarsi tutte le carte a propria disposizione nel tentativo di far cambiare idea sia ai nerazzurri che ai rossoneri, rispettivamente interessate alle aree di Rozzano e San Donato per la realizzazione di due impianti di proprietà.



LO SCETTICISMO DEI CLUB - La presa di posizione dei due club è figlia di riflessioni fondate: ristrutturare San Siro appare una soluzione complicatissima, ancor più difficile se nel corso della riqualificazione sarà necessario mantenere più o meno inalterato l’attuale numero di posti al fine di garantire a Inter e Milan i ricavi di sempre, vitali per entrambi i club.



IL NUOVO INCONTRO - Un compito arduo di cui vuole prendersi carico WeBuild, nota azienda che opera nel campo delle infrastrutture e che insieme al comune intende incontrare Inter e Milan per presentare quello che potrebbe essere il proprio progetto in merito ai lavori di ristrutturazione di San Siro. Un meeting già in agenda e che si svolgerà venerdì mattina nelle stanze di Palazzo Marino, dove ci saranno tutte le parti interessate: Scaroni per il Milan, Antonello per l’Inter, oltre che il sindaco Beppe Sala e rappresentati di WeBuild.