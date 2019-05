San Siro si, San Siro no; nuovo stadio in comproprietà o due impianti nuovi; abbattimento del Meazza o restyling? Gli interrogativi sulla Scala del Calcio non si contano e Inter e Milan non aiutano a fare chiarezza sul futuro dello stadio di via Piccolomini.



NESSUN PROGETTO - Sul merito è intervenuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un'inaugurazione di un campo da rugby in Via Padova; queste le parole riportate da Tuttosport: "Non ho ancora visto nessun progetto. Non metto pressione ma il tema non può restare troppo a lungo sul tavolo. I tifosi ono disorientati: Inter e Milan hanno due proprietà importanti che però devono molto al pubblico. Lasciamo che finisca la stagione, pensino alla qualificazione in Champions e poi Inter e Milan diano una risposta".