San Siro, Sala: "Nessun ultimatum a Inter e Milan, ma serve procedere. Domani nuovo incontro"

Nel tardo pomeriggio di ieri i club hanno incontrato il Sindaco del capoluogo lombardo,, per fare il punto sull'offerta da presentare per l'acquisto del Meazza e delle aree limitrofe. Il piano economico-finanziario presente all'interno del, ovvero il documento di fattibilità, non è ancora stato presentato e le tempistiche si sono allungate. Questo perché le due proprietà,, non sono giunte a un accordo riguardo una clausola che definisce cosa succederebbe se uno dei due club dovesse tirarsi indietro.

, sindaco di Milano, ha parlato della situazione a margine del Forum Welfare: "Ho avuto ieri sera un incontro con le squadre, loro non hanno problemi o differenze sulla proposta da fare al Comune rispetto alla quale hanno raggiunto un accordo.. Sono abbastanza fiducioso e", riporta Calcio e Finfanza. Il numero uno meneghino ha aggiunto: "".

(vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), l'altro giorno a Milano ha detto che "col ministro allo Sport stiamo ragionando di una sorta dia". In merito, Sala ha commentato: "Non so a cosa si riferisce,".Infine, Sala ha concluso evidenziando l'iter da seguire: "Quello che noi abbiamo deciso e che i club sanno bene è che una eventuale trattativa diretta deve essere preceduta da un. Quindi in teoria, e spero anche in pratica, cosa deve succedere? Che le squadre ci consegnano un documento comune, noi procediamo a un bando pubblico, rapido, di una trentina di giorni, poi possiamo andare a trattativa diretta con i club per rifinire i rapporti. La legge stadi già dice molto non credo quindi che serva qualcosa di più".