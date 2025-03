San Siro, Sala: "L'offerta di Inter e Milan sarà favorita, ma il bando pubblico ci sarà"

E’ notizia degli scorsi giorni:. Sono attese le dovute valutazioni da parte del Comune di Milano che, nel corso delle prossime settimane, aprirà un bando per la cessione dell’impianto meneghino.In occasione del Longevity Summit, ha parlato a margine dell’evento il sindaco di Milanoche ha specificato quali saranno i prossimi passi inerenti a ciò che succederà su San Siro."Potrebbe essere pubblicato nel giro di poche settimane se vogliamo rimanere nei tempi e concludere tutto per l'estate - ha spiegato il primo cittadino in alcune dichiarazioni riportate da ANSA -., siamo obbligati a farlo e penso che durerà una trentina di giorni. Quell'area penso che debba essere dedicata allo stadio, quindi".

"Stiamo vedendo in dettaglio, non spiega quale sarà l'investimento totale che faranno le squadre, ma prende atto della valutazione della Agenzia delle entrate che non è mai stata messa in discussione. E poi approfondisce delle questioni tecniche per cui lo stiamo vedendo".