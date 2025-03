San Siro, Sala scrive una lettera e convoca Inter e Milan in Comune

Giuseppe Sala pigia sull'acceleratore per risolvere la questione legato allo Stadio Meazza. Come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, il sindaco di Milano ha scritto una lettera a Inter e Milan, convocando in Comune entrambi i club già in giornata.I quali non hanno ancora inviato il piano di fattibilità economica per acquistare San Siro e le aree circostanti. Le rispettive proprietà statunitensi (Oaktree e RedBird) sono ancora al lavoro per appianare le ultime differenze in particolare su una clausola: cosa succederebbe se uno dei due club dovesse tirarsi indietro?

Nella lettera firmata da Sala si legge: "Avendo appreso dai media che ci sarebbero alcuni punti di disallineamento tra le vostre società in ordine alla proposta d’acquisto e che in base alla dichiarazione riportata, la stessa arriverà comunque a brevissimo confido e auspico che ciò avvenga. Come ho precisato in precedenti occasioni, data anche la rilevanza del progetto e la complessità del contesto normativo, procedurale e fattuale in cui si inserisce, questa amministrazione deve poter procedere a una tempestiva pianificazione e programmazione delle proprie valutazioni e decisioni in ordine al futuro dell’attuale impianto".

L'obiettivo è arrivare alla vendita già nella prossima estate prima che scatti il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello a settembre. Dopodiché il Comune dovrà istruire la pratica, passando poi la palla alla conferenza dei servizi da concludersi con la dichiarazione di pubblico interesse.