Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, leader della Lega e tifoso del Milan, parla di San Siro e del futuro stadio che hanno in programma i rossoneri in sinergia con l'Inter: "Il nuovo stadio? Chiedo copia del progetto: ogni novità è la benvenuta, soprattutto se ci aiuta a gestire meglio anche la sicurezza, ma da sportivo, italiano, milanese e milanista non posso pensare all’abbattimento del glorioso stadio di San Siro".