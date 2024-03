Scontro Salvini-Sala: 'Il sindaco ha fatto perdere anni, soldi e le squadre ai milanesi', 'Il ministro sa solo sognare'

A margine di un sopralluogo a Marcallo, in provincia di Varese, è tornato a parlare il vicepremier Matteo Salvini. Noto tifoso del Milan, il leader della Lega ha affrontato l'annosa questione dello stadio a Milano tra l'addio a San Siro e le opzioni che sono state prese in considerazione, esterne alla città, come San Donato e Rozzano. Ecco le sue parole.



LE PAROLE - "Conto in un nuovo stadio del Milan e in un nuovo stadio dell'Inter, c'è bisogno di nuovi impianti in tante città italiane, fatti dai privati. Parlo non da tifoso ma da ministro. Io lascerei libera iniziativa ai privati tagliando la burocrazia, concedendo permessi rapidamente, portando infrastrutture là dove servono perché stadi nuovi e moderni sono più sicuri. E non solo Inter e Milan, ma conto anche nel nuovo impianto della Fiorentina. Stadi fatti dai privati che ci devono guadagnare. Da milanese mi dispiace che il sindaco di Milano abbia fatto perdere anni e soldi ai milanesi perché poi le squadre andranno fuori città".



LA RISPOSTA - Non ha tardato ad arrivare la replica del sindaco Beppe Sala che, a La Repubblica, ha detto: "Purtroppo, il ministro Salvini non ha alcuna competenza manageriale. Vive in un mondo in cui tutto sembra dipendere dalla 'volontà' politica e rilascia dichiarazioni in libertà che non hanno nessuna attinenza con la realtà. Non aver di fatto mai lavorato lo porta solo a sognare ponti e altre opere di fantasia, ma senza preoccuparsi della fattibilità pratica. Come se contassero solo le parole. In realtà ciò che conta sono i fatti".