San Siro verso il tutto esaurito in occasione del derby di sabato 21 settembre. Ieri il Milan ha comunicato che tra abbonamenti e biglietti venduti è già stata raggiunta quota 60 mila spettatori. In ogni caso non ci sarà il record di presenze per via della chiusura di alcuni settori del terzo anello.



Intanto l'Inter fa ancora boom di tessere: dopo il sold out per il campionato a quota 40mila, sono già stati venduti oltre 30 mila abbonamenti per le tre partite in casa del girone di Champions League contro Slavia Praga, Barcellona e Borussia Dortmund.