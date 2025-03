San Siro, Scaroni: "Determinante la volontà di Inter e Milan, fondamentale la visione di RedBird"

La notizia è giunta ufficialmente nel corso della serata odierna.. Il progetto dei due club meneghini è quello di dotarsi di un nuovo impianto entro la fine del 2030.A margine di questa importante notizia che determinerà il futuro delle società milanesi, ha parlato – dopo essere stato contattato telefonicamente dai colleghi dell’ANSA –, presidente del club di Via Aldo Rossi, che ha commentato così il deposito della proposta e del Docfap al Comune di Milano.

“È un passaggio importante, ma è il primo di un percorso in cui nulla è dato per scontato. Ciò che è certa è la volontà e la determinazione dei due Club in questa direzione, in cui”.“Sarà uno stadio bellissimo: moderno, sostenibile, ma anche sicuro e accessibile, ideale per tutti, famiglie e bambini, per un tifo davvero sano contro ogni criminalità e violenza. Un progetto verde e innovativo a beneficio della città e della cittadinanza”.