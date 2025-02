San Siro, è scontro sul progetto: Inter e Milan chiedono più tempo, il Comune rifiuta

Con un timore che prende forma: che i ritardi sul progetto possano compromettere l'intero iter di vendita dell'attuale Meazza e dell'area circostante ai due club.- Come riferisce l'edizione milanese de Il Corriere della Sera, nella giornata di ieri (venerdì 7 febbraio 2025) si sono tenutiper discutere i prossimi passi. In particolare, sul tavolo di Palazzo Marino c'era il tema del

- Proprio su questo punto si registrano intoppi., evidenzia il Corriere,- I. Il timore infati è che eventuali ritardi possano compromettere l'intero iter, che deve concludersi con la vendita entro l'estate o, al più tardi, a settembre, prima che a ottobre scatti il vincolo sul secondo anello.

- Ci sono numerosi fasi da affrontare. Si va dallada parte degli uffici comunali - già sotto forte pressione per la stesura del Piano di Governo del Territorio (Pgt) - al secondo passaggio, più formale, dellaper verificare l'eventuale interesse di altri soggetti all'acquisto. C'è poi il nodo della, punto su cui non c'è ancora chiarezza. Nel 2023, tuttavia, è stata introdotta una modifica alla legge sugli stadi e l'attuale articolo 4 consente al Comune di avviare una trattativa privata con i proponenti, in modo da velocizzare la presentazione e la negoziazione del progetto urbanistico e soddisfare così tutte le richieste della parte pubblica. Nonostante questo, la travagliata storia del progetto nuovo San Siro lascia aperte incognite come possibili ricorsi o ostacoli che potrebbero bloccare il processo.

- Questo rimane comunque un anno cruciale per il progetto, come aveva già sottolineato. Il sindaco di Milano, al tradizionale brindisi di Natale con i giornalisti, era stato chiaro: "", ribadendo così la necessità di rispettare il programma e le tempistiche di questa lunga e intricata vicenda, iniziata nel 2019.- Se tutto proseguirà senza intoppi,. Il progetto, si legge sul Corriere, prevede l'abbattimento parziale del Meazza per fare spazio a un nuovo impianto multifunzionale: questo includerà non solo lo stadio, ma anche uffici, aree verdi, un museo, infrastrutture sportive e spazi commerciali.

Complessivamente l'intervento interesserà un', che il Pgt classifica come "Grande funzione urbana San Siro". Di questi, circa 100mila metri quadrati saranno destinati a edifici commerciali, uffici e hotel: proprio il comparto commerciale è stato al centro della riunione in Regione, poiché necessita di un provvedimento autorizzatorio unico regionale; resta tuttavia il vincolo che impedisce la costruzione di nuove abitazioni nell'area.Dal punto di vista economico, il valore della cessione è stato definito dall'Agenzia delle Entrate: considerando lo stadio Meazza nelle condizioni attuali, l'importo complessivo è stato stimato in. Nel 2019, quando Inter e Milan avevano presentato un progetto simile, il valore patrimoniale era stato stimato in 103 milioni di euro.