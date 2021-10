Come è giusto che sia e come si confà ad una platea teatrale, libera di manifestare il proprio apprezzamento o la propria disapprovazione. Nella serata di ieri gli spettatori di Milano hanno potuto ammirare dal vivoche faranno parlare di sé per parecchio tempo a venire:ovvero Pablo Martín Páez Gavira,​, eovvero Yéremi Jesús Pino Santos,​Duein grado di far innamorare uno stadio.- Chi segue il campionato spagnolo e le coppe europee ha già imparato a conoscerli. Gavi,. Dalla Masia alla prima squadra,, il passo è brevissimo: protagonista nella finora sfortunata stagione dei blaugrana, nel match contro l'Italia è diventatobattendo, coni suoi, il record detenuto da Ángel Zubieta, che duravaLa risposta sul campo? Prestazione di grande personalità:Le parole di Luis Enrique nei suoi confronti sono significative: "L'ho visto allenarsi soltanto una volta, ma vedendolo giocare nel Barcellona, ho avuto la conferma di quello che pensavo di lui". Morale? Lanciato dal 1' contro gli Azzurri e assoluto protagonista.. Allo stesso modo con, che al 48' ha dato il cambio al "Man of the match" Ferran Torres, senza che nessuno se ne accorgesse: dribbling, tecnica e capacità di spaccare in due la partita., contro Manchester United e Chelsea:altro 18enne del Barcellona che abbiamo avuto modo di conoscere all'Europeo e che pare giù un veterano per come gioca, cresciutoe deve tantissimo a Unai Emery, che ha creduto in lui.- Ci sarebbe poi da parlare di, al momento infortunato. Insomma, una generazione d'oro che lancerà di nuovoe gli altri. Scoperti, applauditi, in grado di impressionare: i veri giovani sono questi, ma il calcio italianoPurtroppoL'unico di quell'età nel nostro massimo campionato è l'argentino, ancora fermo a 0 minuti disputati, mentreha già realizzato la sua prima rete. ​In generale però: il calcio, mai come questa volta, è@AleDigio89