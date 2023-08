. L'ufficialità del vincolo sul secondo anello dello stadio arriverà, come confermato dal Comune di Milano, e si attende solo di capire quando verrà annunciata. Come riferisce Il Corriere della Sera - Milano, a dare il via libera alla decisione della sovrintendente per il capoluogo lombardo,, sono stati tutti i sovrintendenti lombardi riuniti nelladella Lombardia, unitamente alla segretaria generale del ministero della Cultura per la Lombardia.Su richiesta esplicita del Comune di Milano, il Corepacu si è riunito nelle settimane scorse esclusivamente per discutere sul vincolo al secondo anello del Meazza. L, quindi nel 2025, pena il possibile abuso d'ufficio. La comunicazione scritta del vincolo sarà ildi un nuovo stadio condiviso accanto all'attuale Meazza, che nei piani sarebbe stato abbattuto per fare spazio ad attività collegate all'investimento dei due club.e attorno a questo aggettivo ruota l'intera vicenda, perché l’abbattimento sarebbe escluso per legge, ma non altri interventi di ristrutturazione che potrebbero dare nuova vita a San Siro anche senza il calcio.- La notizia del vincolo e il conseguente declino del progetto di Inter e Milan aveva fatto esultare i vari gruppi che si erano opposti al progetto, ma. Lo riferisce Il Giornale, che riporta alcune parole del: "Mi è stata tolta la parola perché ho espresso l’opinione di chi è sempre stato a favore del progetto nuovo stadio che sicuramente avrebbe riqualificato tutta l’area. Oggi dobbiamo dire grazie ai Fedrighini, ai Monguzzi (capogruppo di Europa Verde), ai Giungi (consigliere Pd) che da subito si sono schierati contro il progetto. Ma ce ne sono stati 19 anche a San Siro e se le squadre andranno via da Milano aumenteranno esponenzialmente, e da aprile a ottobre.". Il tema concerti è già stato regolamentato per l'anno prossimo con una delibera comunale, sarà mantenuto lo stesso numero del 2023 fra stadio e Ippodromi, ma le critiche non si placano., sostiene: "La delibera votata dalla giunta a giugno è troppo soft rispetto ai tantissimi disagi subiti dai residenti. Questi devono essere liberi di rientrare nelle loro abitazioni a qualsiasi orario. In tal senso, la futura ZTL di San Siro dovrebbe essere ampliata fino ai tanti parcheggi di interscambio (Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, San Leonardo) e ampliato il servizio di navette".