Ancora paura a San Siro. Dopo gli oscillamenti avvertiti lo scorso 7 aprile, in occasione di Inter-Atalanta, un'inchiesta della Gazzetta dello Sport svela nuovi problemi al Meazza, che stanno preoccupando i tifosi, soprattutto quelli che seguono abitualmente le partite dal terzo anello.



PAURA CON LA JUVE - Il nuovo allarme è scattato durante Inter-Juventus del 27 aprile scorso. Il settore più alto dello stadio è tremato ancora, tanto da far cadere alcuni calcinacci e portare diversi tifosi ad abbandonare in anticipo l'impianto, per paura di conseguenze ancora più gravi. E con la stagione dei grandi concerti alle porte, la situazione rischia anche di peggiorare.