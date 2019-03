Per la Juventus di circa 53 euro

. Non un progetto concreto, non uno studio, nulla di nulla sotto la luce del sole. Da una parte la volontà da parte di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio, dall’altra il (per ora) malriuscito slancio equilibristico del sindaco milanese Sala che chiama le due società allo scoperto addirittura proponendo che siano loro a lanciare un referendum tra i tifosi sulla demolizione o meno del Meazza, che non è nemmeno di loro proprietà. Curioso, quantomeno.A parte i preamboli,come futuro impianto condiviso e quali possano essere i costi. Le ipotesi sul terreno di gioco, al momento, sembrano essere due.come successo a Udine o Bergamo, chiaramente con i dovuti distinguo. La terza, paventata dal presidente del Milan Scaroni, è che “se la disputa ideologica sull’intoccabilità di San Siro proseguisse, il club potrebbe anche andarsene definitivamente”., in altri impianti, per provare a farsi una idea di tempi e costi. Si può prendere a esempio il caso del nuovissimoche sarà inaugurato a ore sulla lapide di White Hart Lane, dopo 3 anni di lavori. E’ costato complessivamente circa un miliardo di euro per 62 mila posti e offre nuovi abbonamenti al prezzo minimo di 795 sterline, circa 950 euro, con coda di polemiche annesse. L’altro grande stadio di costruzione recente, sempre in Inghilterra, è. In questo caso la similitudine con San Siro è anche di carattere storico-culturale. Quando fu abbattuto, nel 2003 provocò un enorme dibattito, prima di essere ricostruito nel 2007 dalla federazione inglese per l’equivalente di 880 milioni di euro del 2007 che, attualizzati all’inflazione, oggi sarebbero poco meno 1,1 miliardi., inaugurato nel 2004 dopo un investimento di 390 milioni di sterline, che oggi sarebbero circa 640 milioni di euro per 60.200 posti a sedere. Cifre astronomiche, seppure per San Siro qualcuno abbia ipotizzato un costo complessivo attorno al mezzo miliardo di euro.in termini di condivisione dei costi., pur con l’accensione di mutui a lunga scadenza o la compartecipazione di sponsor.nel caso si trovassero a dover frequentare un impianto con due musei, negozi brandizzati differenti, hotel brandizzati diversi, visite guidate in cui il rosso e il nero si confondono con il neroazzurro e viceversa.di cui in parte avevamo scritto qui . L’impianto bianconero, sorto sulle ceneri del Delle Alpi, di cui ha conservato elementi strutturali utili, è costato circa 150 milioni compresi i diritti di superficie. Nell’ultima semestrale disponibile, al 30 dicembre 2018, i ricavi da gare sono risultati in crescita a 38,3 milioni, dai 30,3 dello stesso periodo dell’anno precedente. Complessivamente nella stagione 2017/18 i bianconeri dai biglietti dell’Allianz Stadium hanno incassato 56,4 milioni, di cui 25,7 milioni dalle 29.300 tessere in abbonamento. Nella stagione 2016/17 erano stati 57,8 milioni. Entrambe le annate con Champions inclusa nei proventi., nella stagione scorsa i nerazzurri tra ricavi da stadio e abbonamenti hanno generato ricavi a San Siro per 23,6 milioni da sommare ai 9,3 legati agli abbonamenti. 33 milioni (senza coppe) da confrontare con i 27, 8 milioni della stagione 2016/17la stagione 2017/18 si è chiusa con ricavi da gare complessivi (compresa Europa League) per 35,3 milioni di euro, in variazione positiva di oltre il 10% rispetto ai 21,9 della stagione 2016/17 disputata in assenza di competizioni europee.(1/5 del fatturato rossonero), chiaramente con una differenza legata anche alla partecipazione in Champions, che però non incide totalmente su quel divario.di ciascun seggiolino nella stagione scorsa., soprattutto partendo dall’assunto che l’esperienza che si regala agli spettatori è migliore, più accogliente, più tecnologica. Se poi questa esperienza valga quasi il doppio a Torino rispetto a Milano come ci suggeriscono i numeri, quello fa parte della sensibilità e delle capacità di spesa di ciascun tifoso.«Per vincere bisogna avere buoni giocatori, che costano tanto e a cui bisogna dare ingaggi importanti e per avere grandi calciatori bisogna avere dei profitti importanti perché con il Fair Play Finanziario i patron non possono più staccare grandi assegni per prendere i giocatori. I ricavi del Milan sono fermi al palo, abbiamo gli stessi ricavi di 15 anni fa e nel frattempo i grandi club europei stanno per raggiungere il miliardo di fatturato. Dobbiamo fare lo stesso percorso e questo passa dall’avere uno stadio moderno e funzionale, aperto anche quando non ci sono le partite. Dobbiamo fare lo stesso percorso e dotarci di una struttura efficiente dove si possa andare con tutta la famiglia. Questo permetterà di avere più ricavi, giocatori forti e magari di vincere la Champions. Si parla tanto negli ultimi giorni di San Siro: la ristrutturazione sarebbe anche possibile, ma fare dei lavori in uno stadio in cui si giocano due partite a settimana è difficile. La soluzione sarebbe quella di far giocar le partite di Milan e Inter in un altro stadio. Non escludo nemmeno che noi ce ne andiamo da San Siro perché la nostra esigenza di fare qualcosa di nuovo è totale».. Nel caso bianconero la sponsorship è stata siglata fino al 2023 dalla società Sportfive che ne incassa i proventi, ma dal 2023 il management juventino potrà mettere a bilancio anche questi ricavi che, si stima, potrebbero aggirarsi sui 6-7 milioni annui. Addirittura pochi, se si pensa che secondo rumors degli ultimi giorni la Nike sarebbe disposta a sborsarne una ventina all’anno per dare il nome al nuovo impianto del Tottenham che verrà inaugurato la prossima settimana contro il Crystal Palace.Perché lo stadio, a loro dire, è troppo connotato. Come togliersi dalla testa il nome San Siro, piuttosto che Meazza con sfondo di ricordi di Ronaldo, Van Basten, Matthaus, Rivera, Meazza e compagnia? Perché un impianto sia commercialmente appetibile deve essere nuovo. Soprattutto nella testa degli spettatori, dicono. Costruirne uno nuovo avrebbe anche questo vantaggio. Come si dividerebbero poi i proventi Milan e Inter è tutto da vedere.“San Siro? Ancora oggi quando è pieno è straordinario, poi però bisogna fare una riflessione su cosa sia un impianto moderno. Dovessi scegliere io, farei di tutto per avere un impianto moderno e completamente nuovo". E’ evidente chenell’accezione odierna significa poter vedere la partita 90 minuti e poi spenderne perlomeno altrettanti tra musei, intrattenimenti ed esercizi commerciali. Per avere una dimensione di questi “collaterali” prendiamo l’ultimo bilancio annuale della Juventus, alla voce “Altri Ricavi”Nella scorsa stagione sono stati incassati 31 milioni di euro (€ 27 milioni nell’esercizio precedente) ed includono principalmente i proventi dello Juventus Museum e delle iniziative “Membership” e “Stadium Tour”, i proventi delle attività extrasportive che si svolgono allo stadio., considerato che costruire un nuovo impianto nel parcheggio adiacente significherebbe avere una superficie simile all’attuale. E i negozi? Gli hotel? Gli interrogativi sono ancora tanti. Il primo dei quali deriva dalla posizione del sindaco milanese Sala che vorrebbe far costruire lo stadio con fondi dei due club e poi vederlo assegnato in proprietà al comune. In un virtuosismo finanziario che sa tanto di ritorno al punto di partenza.: “non possiamo immaginare di avere nei prossimi 10 anni questo stadio, che nessuna grande squadra al mondo ha”. Resta il fatto che San Siro è stato indicato come sito d’apertura degli eventuali Giochi 2026 e il Cio si è già dimostrato indispettito. Milano può permettersi di perdere una candidatura (e annesso giro d’affari da centinaia di milioni di euro per la città) per una polemica o per assenza di certezze?Ristrutturarlo, d’altro canto, comporterebbe chiusure di settori per un probabile periodo equivalente con minori incassi da biglietteria per entrambe le squadre., delle Champions da riagguantare, dei grandi giocatori da potersi ri-permettere, resta però l’ultimo interrogativo, per tanti tifosi non meno importante:Lo scopriremo a breve.