San Siro: vertice fra Inter, Milan e il sindaco Sala. Cosa filtra sull'accordo per la clausola, summit fissato

. A riguardo della questione San Siro,, come rivelato anche da Calcio&Finanza,I rappresentanti delle due società hanno avuto un incontro approfondito a Palazzo Marino per aggiornarsi sul progetto dell’impianto meneghino.Come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, dopo aver ricevuto il via libera dal Comune per l’acquisto dello stadio Meazza e delle aree limitrofe,, ovvero il documento di fattibilità. Il motivo? Inter e Milan hanno visto allungarsi le tempistiche(Oaktree e RedBird). Un nodo sul quale Inter e Milan dovranno ancora trattare per arrivare a una quadra a stretto giro di posta.

Nel vertice di questo tardo pomeriggio, vi possiamo raccontare che. Il primo cittadino ha accettato la situazione, ma ha richiesto un aggiornamento che, con ogni probabilità, come riportato da Calcio&Finanza, dovrebbe avvenire già nella giornata di mercoledì, sempre nel tardo pomeriggio. In un’operazione da praticamente un miliardo di euro, ogni dettaglio è fondamentale da chiarire.

