San Valentino in Serie A: dal 'Fino alla fine' della Juve al 'True Love, altro che AI' dell'Inter fino a Valentin...Carboni

14 febbraio, San Valentino, la festa degli innamorati. E quale amore più grande esiste se non quello per la propria squadra del cuore? Un amore che non conosce tradimento e che, di conseguenza, si può celebrare tutti i giorni, in ogni angolo del mondo.



Anche la Serie A, con i suoi club, ha dedicato numerosi post social per celebrare l'amore dato e ricevuto da e per i propri tifosi. Dai messaggi raccolti dalla Juventus per un amore "fino alla fine" al messaggio dell'Inter "L'AI non può generare amore vero" fino a "Verona, la città dell'amore" e "Il nostro Valentin(o) (Carboni ndr) è differente" del Monza, ecco tutti i messaggi social nella nostra gallery.