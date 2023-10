Les images de cette nuit où on voit Sanabria cracher sur Messi !



Volontaire ou pas, à vous de juger.



Messi, lui, dit ne pas connaître son adversaire et de ne pas lui accorder d’importance. pic.twitter.com/zulNkn25RP — MercaFoot (@MercaFoot_) October 13, 2023

Episodio che ha generato polemiche nella notte in, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Durante la gara, terminata 0-1 in favore dell'Albiceleste, l'attaccante del Torinoavrebbe secondo le accuse, mancandolo. Queste le immagini:non ha fatto una piega: "Nello spogliatoio mi hanno detto che qualcuno mi ha sputato addosso. La verità è chePreferisco non parlare, altrimenti se ne parlerà dovunque e gli daremo troppa importanza". In realtà, le immagini non condannano inequivocabilmente(la prospettiva inganna un occhio distratto), infatti il granata si è difeso parlando a TyC Sport: "Stavo guardando l'immagine. Sembra che abbia sputato verso di lui, ma no, non è così.".