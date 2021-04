IL TABELLINO

. I granata hanno sfruttato le armi che la storia ha loro consegnato, la grinta, la rabbia, l’orgoglio, ma sono state preziose anche le idee di, che ha costruito un centrocampo compatto e organizzato, dovehanno avuto la peggio. La Juve si è dovuta fermare sul 2-2, poteva far valere l’evidente differenza tecnica ma c’è riuscita raramente, commettendo errori imperdonabili in occasione dei due gol di, il grande protagonista di questo derby. Prima di lui,nel ‘92,nel ‘67 enel ‘57. Il paraguayano è in ottima compagnia. Non solo: l'ultimo giocatore del Toro ad aver segnato una doppietta nel derby in Serie A era stato Marconel marzo 2000, oltre vent’anni fa, ma il Torino venne sconfitto 2-3. Questa doppietta vale di più, tanto di più.Torino e Juventus avevano cominciato a giocare con pressioni diverse. La sconfitta del primo pomeriggio delaveva messo i granata in una condizione leggermente meno pesante e ora, con una partita in meno, hanno due punti in più dei sardi. Al contrario,, così all’inizio del derby i campioni d’Italia erano fuori dalla zona-Champions e con questo pareggio ci sono rientrati per un pelo, proprio accanto al Napoli.Con queste premesse, la Juve ha cominciato subito ad attaccare, soprattutto a sinistra con forza e velocità, la forza e la velocità di Federicoche ha annientatoe messo in crisi. Prima occasione: assist dell’ex viola per Morata con respinta di. Seconda: cross dida destra, assist di testa di Ronaldo, mezza rovesciata dialta di poco. Terza:. Poi il gol, favorito dalla leggerezza della difesa granata: attacco di Chiesa, appoggio a Morata, restituzione della palla all’esterno bianconero dentro un corridoio ampio e vuoto, con Vojvoda e Izzo fuori causa, sinistro di Federico e palla fra le gambe di, e con pericolosità, dalle parti di, prima con una conclusione fuori di poco didalla distanza, poi con un contatto dubbio in area bianconera disu, dopo una palla rubata (ad Alex Sandro) e crossata da Rincon.. Alex Sandro ha murato il tiro di Rincon che altrimenti avrebbe segnato e 5 minuti dopo è arrivato il pareggio die anche in questo caso c’è stato chi, come, ha peccato di superficialità. Il colombiano ha perso tempo a protestare per una rimessa laterale invertita mentre il Toro proseguiva l’attacco sulla sua fascia, cosìha fatto partire il suo sinistro (respinto di petto da Danilo) in piena libertà, sulla ribattuta si è avventato Mandragora, altra sventola del regista granata, respinta corta e centrale diIl Torino era messo bene in campo. Passata la bufera del primo quarto d’ora, la disposizione del centrocampo granata ha creato non pochi problemi alla Juve., però Mandragora (come si è visto in occasione dell’1-1) accompagnava quasi sempre l’azione d’attacco e poteva arrivare in fondo senza marcatura. Sul piano tattico, un errore di, peraltro l’ex friulano stava giocando una bella partita. Alla sua destrariusciva spesso a trovare la posizione alle spalle di, mentre a Verdi veniva concessa sempre un po’ di libertà da Danilo. Bello davvero il duello Ansaldi-Cuadrado, una volta meglio l’argentino, la volta dopo meglio il colombiano.- Laha ripreso a spingere nel finale del primo tempo con un colpo di testa direspinto dae un destro di, nettamente il migliore dei suoi, uscito di poco. Ma dopo 14 secondi dall’inizio della ripresa il Torino ha ribaltato il risultato grazie a due errori/orrori di. Il primo ha lanciato Sanabria con un folle passaggio indietro da metà campo, il secondo ha preso il gol del paraguayano sul suo palo, pur toccando la palla, anzi, l’ha proprio spinta dentro. A questi livelli è difficile concepire qualcosa del genere.- La Juve si è rovesciata nella metà campo dele dopo un’ora trascorsa ai margini si è visto finalmentecon un colpo di testa dei suoi (quelli con sospensione interminabile) deviato in angolo da, facendo ripartire ilha avuto un’altra occasione di testa, un minuto dopo la sostituzione dicon Lukic, sostituzione dovuta all’ammonizione (per proteste...) del venezuelano. Pirlo ha cercato di aumentare la tecnica conal posto del peggiore in campo,, eper. Il Toro, però, continuava a ripartire e una volta c’è riuscito con una giocata spettacolare di Verdi.. Che alla fine ha piazzato la zampata buona, a 10' dalla fine, con un cross dirifinito di testa da. Per il guardalinee Meli il gol era da annullare per fuorigioco dello stesso CR7, ma Mazzoleni al Var ha tirato le righe e le righe hanno detto che il gol era buono.- La Juve ha continuato l’assedio e Bentancur ha centrato il palo con una botta da fuori deviata da. Il Toro ha rotto l’accerchiamento ed ha costruito quattro occasioni sfruttando lo spazio a disposizione. Lanon ha avuto fortuna, laè stata conclusa da Lukic (entrato molto bene in partita) e parata da, sulla(colpo di testa di Sanabria)a e ancora Szczesny è stato bravo a deviare in angolo una punizione di. Nel finale Bernardeschi ha provato a fregare Fabbri buttandosi in area granata e beccando un meritatissimo giallo per simulazione, l’ammonizione più sgradevole in una partita di calcio.TORINO - JUVENTUS 2-2(13' Chiesa [J], 27' e 46' Sanabria [T], 79' C. Ronaldo [J])Toro (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon (65' Lukic), Mandragora, Verdi (87' Baselli); Sanabria, Belotti (72' Zaza). A disp: Ujkani, V. Milinkovic-Savic, Gojak, R. Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Ferigra, Linetty. All. NicolaJuve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (87' Rabiot); Kulusevski (71' Bernardeschi), Danilo (71' Ramsey), Bentancur, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. A disp: Pinsoglio, Israel, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, F. Correia, De Marino. All. PirloArbitro: Michael FabbriAMMONITI Ansaldi (T), Rincon (T), Cuadrado (J), Sanabria (T), Bernardeschi (J)NOTE Ci sarebbe anche un cartellino giallo a Mandragora, poi tolto grazie a una segnalazione da fair play di Bentancur