Sancataldese-Reggina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

a -1 dal(74 e 75)e chiamata, nell'ultima giornata del Girone I di Serie D, a fare all in per giocarsi le residue speranze di promozione diretta in C. Gli amaranto, sul campo dellagià salva, avranno l'obbligo di vincere e augurarsi che la prima della classe non batta l'Igea Virtus; in caso di ko della capolista e di pari della squadra di Trocini, invece, si profilerebbe un arrivo a pari punti con spareggio l'11 maggio in campo neutro.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Sancataldese-Reggina, sono info disponibili in questa pagina.

Sancataldese-Reggina sarà trasmessa in diretta tv su Reggio Tv (canale numero 77 del digitale terrestre in Calabria).

Sancataldese-Reggina, in streaming, sarà invece visibile su Reggiotv.it.