, a tre mesi di distanza dallo stop forzato imposto dal coronavirus. L'infortunio al tendine peroneo della caviglia sinistra dello scorso autunno è un lontano ricordo e lo scampolo di partita regalatogli da Conte a Napoli può essere un benaugurante trampolino di lancio che potrebbe pure modificare le gerarchie del reparto d'attacco per l'ultima porzione di questa annata sportiva.- giocatore apparso spaesato e forse con la mente distratta dalla tentazione Barcellona -con una conclusione a lato di poco e un assist col tacco non capitalizzato da Eriksen, per quello che sarebbe potuto essere il gol del passaggio alla finale di Coppa Italia. E invece, dopo la Champions League, un altro obiettivo è sfumato per il gruppo di Antonio Conte, che rimane in corsa ancora per la vittoria del campionato (con una partita da recuperare, il ritardo dalla Juve capolista è di 9 punti) e dell'Europa League., proprietario del suo cartellino.L'esperienza con la maglia dei Red Devils del calciatore cileno è stata tutt'altro che soddisfacente - con un bottino piuttosto magro di 5 gol e 9 assist in 45 partite - e continua a generare dubbi in vista della prossima stagione.alla stampa inglese: ", legato allo United fino a giugno 2022. E che offre all'Inter un assist importante, qualora si palesasse l'opportunità di confermare il giocatore per un'altra stagione rinnovando l'attuale prestito.che, in tempi di recessione da coronavirus,. Tutto resta in sospeso, tutto è ancora in discussione, ma i 18 minuti di Napoli possono essere il prologo di un finale inaspettato della storia tra Sanchez e l'Inter.