L'attaccante dell'Inter, Alexis Sanchez, è stato intervistato da TUDN per parlare del futuro della nazionale cilena rimasta ancorata alla Generacion Dorada di cui lui fa parte ma che ormai è sul viale del tramonto.



"Ci sono dei ragazzi che possono fare una bella esperienza, questo può essere utile anche per il Mondiale, poi tutto dipende da chi chiamerà l'allenatore. Penso che sia un gruppo molto bello, ma deve essere concentrato. Serve un ricambio generazionale. I giocatori devono avere il coraggio di mostrare ciò che sanno fare. Penso che ci sia un grande potenziale di crescita, di far emergere nuovi giocatori per la Nazionale".