Brusca frenata nella trattativa tra Roma e Inter per lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Nonostante la frattura tra il bosniaco e i giallorossi, secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'affare ha subito un grosso rallentamento e al momento le possibilità di riuscita sono pressoché ai minimi termini.



L'OSTACOLO INSORMONTABILE - Permane infatti la differenza economica degli ingaggi al lordo tra l'attaccante gialorosso e quello nerazzurro: dall'Inter è arrivata conferma che le posizioni sono ferme a ieri sera e la Roma ribadisce che non ha intenzione di colmare il gap tra i due stipendi al lordo, parI circa A 3 milioni.



NESSUN ESCAMOTAGE - L'escamotage immaginato ieri sera di inserire un altro calciatore nell’affare non è di semplice applicazione per i costi correlati: nonostante la spinta di Sanchez, l'Inter al momento non può permettersi alcuno esborso. In giornata il direttore generale dei giallorossi, Tiago Pinto, era ancora presente a Milano, con in agenda nuovi incontri con l'Inter, ma nel pomeriggio avrebbe fatto rotta verso Roma. Al momento l'affare è bloccato.