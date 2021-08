Una buona notizia che fa seguita a quella, da lui non sperata, della mancata convocazione con la nazionale del Cile in vista delle prossime gare di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Alexis Sanchez è tornato ieri a Milano e dopo il consulto con il professor Ramón Cugat i passi avanti per il suo percorso di recupero sono risultati importanti al punto che in un'intervista concessa a Mega ha dato rassicurazioni sul suo futuro.



VEDIAMO CHE SUCCEDE - "Il recupero sta andando un po' meglio. Mi allenerò con l'Inter e vedremo cosa succede. Sono molto felice per la vittroa col genoa, ho voglia di tornare subito".