Sanchez: 'Inter? La verità è che ho giocato poche partite, rimettersi in forma così è difficile

Intervistato da ChileVision dopo la gara amichevole disputata ieri sera allo stadio Tardini che ha visto il Cile imporsi 3-0 contro l'Albania, l'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez - in campo per oltre 80 minuti - ha così analizzato la sua prestazione e il suo momento: "La verità è che all'Inter ho giocato poche partite, quindi rimettersi in forma fisica in questo modo è difficile. Ora giocheremo contro i vicecampioni del mondo (la Francia, ndr), siamo contenti di affrontare una rivale importante. Speriamo di essere all’altezza di una squadra di livello top".