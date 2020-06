Dopo la bella prestazione offerta da subentrante negli ultimi minuti di Napoli-Inter in Coppa Italia, Alexis Sanchez potrebbe avere una nuova possibilità domenica sera in campionato contro la Sampdoria. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Ad ogni modo, se non subito dall’inizio domenica sera, Sanchez avrà comunque la sua occasione. Anzi, con partite che si susseguiranno ogni 3 giorni, troverà certamente spazio con continuità. E chissà che non sfrutti questa situazione per prenotare un’altra stagione in nerazzurro. L’Inter, infatti, sta già discutendo con il Manchester United per ottenere la permanenza del cileno fino al 31 agosto. Ma c’è da credere che venga gettato l’amo per verificare la disponibilità dei Red Devils a lasciare l’attaccante in prestito alla Pinetina per un’altra annata. Solskjaer, di recente, non ha mostrato particolare entusiasmo (eufemismo…) per l’opportunità di riaverlo a disposizione. Ma il vero nodo riguarda l’ingaggio di Sanchez, visto che ammonta a 15 milioni e l’Inter, per questa stagione, se n’è presa carico solo per un terzo. Significa che per restare a Milano, Alexis dovrà fare un enorme sacrificio….”