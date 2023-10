Lapalissiano,. Il Nino Maravilla, dopo l'ultima partita del Cile vittorioso perci ha tenuto a ricordare quale sia la sua vera posizione in campo: "Mi sento bene, a parte il fatto che siete abituati a vedermi giocare fronte alla porta. Chi capisce di calcio sa cheIo comunque cerco di aiutare la squadra ed è importante saper giocare in quella posizione". Evidentemente il ct Berizzo è convinto dell'utilità dell'ex Udinese da terminale offensivo, davanti a Echeverria, Valdes e Brereton, probabilmente da regista avanzato. Di sicuro all'non è una mossa che sta dando risultati: contro le difese schierate di cui parla il numero 70 nerazzurro, Sassuolo e Bologna gli ultimi esempi, il Biscione fa una gran fatica, soprattutto quando Sanchez subentra a Thuram e l'attacco guidato da Lautaro perde quei centimetri che invece garantirebbe l'infortunatoIl brutto infortunio rimediato il 24 settembre a Empoli (distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra), quando sono previste nuove valutazioni; una stima ottimistica potrebbe contemplare il rientro almeno a disposizione di Inzaghi l'8 novembrein Champions League, ma ogni speculazione è da considerarsi tale prima delle verifiche che verranno effettuate nel momento opportuno. Nel frattempo, il reparto offensivo nerazzurro dovrà essere completato e supportato dalle mezzali come Mkhitaryan e Klaassen, chiedendo a Lautaro e Thuram un supplemento di gol e fisicità.Difficile ipotizzare un intervento già a gennaio, anche perché Arnautovic dovrebbe essere a pieno regime nel corso della parte centrale di novembre e sarebbe auspicabile che non occorressero altri infortuni. In caso contrario, chiaramente, la finestra invernale offrirebbe la possibilità di intervenire sulla rosa. Invece, uno scenario altamente plausibile è quello che porta a prelevare a zeroa giugno: il forte attaccante del Porto è stato vicino al Milan in estate, ma è rimasto al Do Dragao senza rinnovare il contratto e non c'è la sensazione di un nuovo accordo all'orizzonte. Ausilio, che ha il suo nome in grassetto nella lista di quelli graditi, osserva interessato,. Ma anche a virare sudel Lecce nel caso in cui le cose non si rivelassero così facili...