Alexis Sanchez, attaccante cileno ex Inter attualmente al Marsiglia, intervistato da Sky ritorna sul suo addio ai nerazzurri durante la scorsa estate: "Qualche compagno all'Inter mi ha detto che potevo essere ancora utile e che non capiscono il mio addio ma il calcio è così, volevo giocare".



"Ringrazio però la gente dell'Inter, ho vissuto cose belle in quello spogliatoio, ora sono contento qui a Marsiglia e ogni tanto però mi sento con qualche ex compagno, mi arrivano messaggi con scritto 'Bravo Nino'", aggiunge il classe 1988.



Sanchez ha giocato con la maglia dell'Inter per tre stagioni (2019-2022), vincendo uno scudetto, una Supercoppa (decisivo il suo gol contro la Juventus) e una Coppa Italia.