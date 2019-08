Alexis Sanchez sarà un giocatore dell'Inter, ma i tifosi del Manchester United non l'hanno presa bene: il cileno, in arrivo in nerazzurro in prestito secco e atteso a Milano nelle prossime ore, vedrà il proprio stipendio ridotto e pagato per più del 50% dal Manchester United. Nel corso dell'ultimo anno il Nino Maravilla è costato tanto ai Red Devils: ora se ne va, senza guadagno e con il club che continua a pagare lo stipendio al giocatore, così le critiche sui social da parte dei tifosi inglesi impazzano.



I TWEET DI PROTESTE - Le proteste possono essere riassunte in un tweet: "Pensate se l’Inter dovesse vincere lo scudetto con Lukaku capocannoniere e Sanchez tra i primi cinque marcatori. Lo United non li avrà solo aiutati a vincere, ma avrà pagato 250mila sterline a settimana per vedere un’altra squadra vincere il proprio campionato!", oppure "Vorrei capire come siamo passati dal ricevere soldi per la cessione di Sanchez a mandarlo in prestito secco e pagando gran parte del suo stipendio. Woodward dovrebbe andare in giro vestito da clown!"