Jadon Sancho è a un passo dal Manchester United: accordo con il Borussia Dortmund per 120 milioni di euro pagabili a rate, secondo quanto riporta la Bild, ma l'offerta formale dei Red Devils dovrà essere recapitata entro e non oltre il 10 agosto 2020. Circa 18 milioni di euro andrebbero a finire nelle casse del Manchester City.



PAGAMENTO A RATE - Il 20enne, che ha un contratto fino al 2022, arriverebbe subito in Inghilterra ma il club, a causa della crisi economica da pandemia, pagherebbe il trasferimento da 120 milioni di euro a rate, in tre anni. Soluzione che a quanto trapela andrebbe bene anche al club tedesco, in una operazione simile a quella che portò Ousmane Dembelé al Barcellona. La condizione sarebbe soltanto una: concludere l'affare prima del ritiro della squadra fissato per il 10 agosto.