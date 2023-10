The Athletic fa anche un punto di mercato, tra retroscena e possibilità future per Jadon Sancho. La valutazione fissata a oltre 70 milioni di euro e l'elevato stipendio del calciatore, che percepisce oltre 10 milioni di euro lordi dallo United, spaventano molti club, e lui non vuole andare in Arabia. È emersa anche la possibilità che si faccia avanti la Juventus per un prestito, ma fonti vicine al calciatore fanno sapere che preferirebbe rimanere in Inghilterra ed in particolare trasferirsi a Londra, città in cui è cresciuto. Sta puntando il Chelsea.