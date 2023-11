Dovrebbe essere Jadon Sancho, scrive il Daily Star, il primo di dieci giocatori fuori dai piani a lasciare il Manchester United. Il talento inglese, che in questa stagione ha giocato finora appena 76 minuti distribuiti in 3 partite, potrebbe vedere agevolato il suo passaggio in bianconero grazie all'approdo sempre più probabile dell'ex Juventus Jean-Claude Blanc proprio nella dirigenza dello United come direttore generale.