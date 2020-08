Jadon Sancho, esterno offensivo del Borussia Dortmund, parla a BVB-Tv: "Adoro giocare con questa squadra. E' un gruppo speciale. Abbiamo dei giovani speciali in arrivo. Sono davvero difficile di condividere il campo con loro e fargli da guida. Una volta ero io nei loro panni, giocando con gli anziani. Sono felice per loro".



"Sono arrivato al Dortmund quando avevo 17 anni. Alcuni ragazzi hanno la stessa età. Posso guidarli in ciò che è buono e in ciò che non lo è. Spero di poterli motivare". Parole da leader per chi ha solo 20 anni, ed è il sogno di mercato del Manchester United.