A Jadon Sancho, attaccante esterno inglese classe 2000 del Manchester United, è stato interdetto l'ingresso non solo agli allenamenti, ma anche a tutte le strutture della prima squadra dei Red Devils, compresa la mensa. Non può avere contatti con il gruppo allenato da Erik ten Hag, con il quale ha avuto un duro confronto all'inizio della stagione. Il manager olandese lo ha tacciato di scarso impegno, lui di essere un bugiardo. Adesso è fuori rosa e fuori da tutto, cerca una nuova sistemazione per gennaio e nel frattempo i sindacati stanno lavorando alla risoluzione del caso, molto maggiore di quello tra Leonardo Bonucci, oggi all'Union Berlino, e la Juventus.