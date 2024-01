Ilprosegue nel momento di difficoltà, che in campionato vuol dire -14 dalla vetta, 22 gol fatti e 27 subiti. Una situazione intricata che all'interno dello spogliatoio si traduce in alcune situazioni contrattuali difficili, tra le quali la più lampante è sicuramente quella diL'esterno inglese, a causa degli screzi avuti con Erik Ten Hag,, tanto da non essere sceso mai in campo in questa stagione, se non nelle prime 3 giornate. Il classe 2000 è da tempo, ma gli ultimi sviluppi di mercato lo vedonoQuattro anni da ricordare quelli di Sancho al Borussia Dortmund,, prima del suo passaggio al Manchester United per la bellezza die il successivo flop di rendimento. In un certo senso quel trasferimento era già stato un primo "ritorno a casa" per Sancho, considerato che è nato a Londra, ma cresciuto calcisticamente tra Watford e proprio. Se quel ritorno a Manchester era stato per Sancho "un sogno che diventa realtà" (parole sue), oraIl Borussia Dortmund dalla sua parte sarebbe ben contento di riaccogliere Sancho al Signal Iduna Park, doveaveva contribuito alla causa giallonera con la bellezza diin tutte le competizioni. I tedeschi - come riporta The Athletic - hanno, dicendosi disposti a riportare Sancho in Germania con la(attualmente guadagna 13 milioni di sterline, mentre al Borussia nessuno ne guadagna più di 10)., ora toccherà ai due club giungere a un compromesso che soddisfi entrambe le parti.Rimane, che nei mesi scorsi era stata accostata all'esterno del Manchester United. Un'idea, mai entrata nel vivo, sebbene il giocatore fosse. Gli alti costi dell'operazione e la scelta della Juve di provare il colpo solo a determinate condizioni economiche hanno però, acquisendo la pole position nella corsa all'inglese. Nulla è ancora definito, ma il giocatore è convinto e. Un ritorno che potrebbe riportarlo ad esprimersi sui livelli a cui lo avevamo ammirato, nella regione del bacino della Ruhr.