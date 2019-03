Ai microfoni di Radio Rai, l'ex bandiera interista Sandro Mazzola ha detto la sua sulla prospettiva dell'abbattimento dello stadio di San Siro: "Abbattimento? Mi viene mal di testa solo a sentirlo. Se si potesse metterlo a posto sarebbe meglio. Magari anche per farci giocare le riserve o i ragazzini delle squadre di Milano. Il nome del nuovo stadio? Non si può non intitolarlo a Meazza, la storia dell'Inter e di Milano".