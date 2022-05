il più pazzo che si festeggia la vittoria con la maglia del milan cantando malibù in piedi tra la folla #sangiovanni pic.twitter.com/Jopd6OfYMI — sangiulia |stan account (@sangiosbrandox) May 22, 2022

. Il 15 maggio 2021 ad Amici il cantante arriva secondo, come il suo amato. La svolta del campionato c'è stata sabato 5 febbraio, quando la doppietta diQuesto week-end si è chiuso il cerchio., piena come ieri (e come oggi) per festeggiare lo scudetto vinto dal Milan. Ieri il cantante classe 2003 era. Stasera concederà il bis, mentre il popolo rossonero continua a fare festa.