"Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri. La destra ha cultura, deve solo affermarla". A dirlo è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso del suo intervento all'evento 'Pronti, candidati al via', organizzato da Fratelli d'Italia a Milano, in vista delle prossime elezioni regionali.



"Quella visione dell'umano della persona la troviamo in Dante - ha aggiunto Sangiuliano - ma anche la sua costruzione politica credo siano profondamente di destra. Ma io ritengo che non dobbiamo sostituire l'egemonia culturale della sinistra ,quella gramsciana, a un' altra egemonia, quella della destra. Dobbiamo liberare la cultura che è tale solo se è libera, se è dialettica".