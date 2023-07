Adesso è davvero ufficiale, Manuel Iori è il nuovo allenatore del Sangiuliano. L’annuncio arriva direttamente dal club gialloverde che ha appena comunicato il nome del successore di Andrea Ciceri in panchina: Iori, dopo l’esperienza con la Primavera del Cittadella, nella scorsa stagione, esordisce in prima squadra con il Sangiuliano, nella quale ci sarà Manuel Pascali, suo ex compagno appena rititratosi, come dirigente.