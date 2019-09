Nella notte ilha vinto 3-1 contro l', con gli ospiti che hanno finito in 9 la gara. In 10 dopo 18 minuti per l'espulsione di Bruno Vieira, al 44esimo è toccato a Paolo. Rosso diretto anche per il Barbaro, espulso per proteste dopo aver ricevuto un colpo alla testa.Uscito perdendo sangue dal sopracciglio destro, ha rivolto un dito medio a favore di telecamera per protestare contro l'espulsione e per rispondere anche ai suoi ex tifosi, ai quali ha riservato un altro gesto non proprio delicato. Serata da dimenticare per il centravanti peruviano.