A Pinerolo (Torino), nella struttura di Ortopedia diretta da Sergio Ronco, è stato completato un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio su un ragazzo di 14 anni, ricorrendo, per il trapianto, alla donazione del padre vivente. Si tratta di una prima volta in Italia, con una tecnica già usata in Australia e Spagna. L’intervento è stato eseguito Mario Formagnana, dell’ospedale di Pinerolo e Simone Perelli dell'Icatme, Istituto catalano di traumatologia dello sport di Barcellona, con il coordinamento del dottor Ronco, insieme alle équipe delle sale operatorie di Pinerolo. Il tutto in collaborazione con il Centro regionale trapianti.